«Открыл врата ада»: Соловьёв об уступившем террористу Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский совершил грубейшую ошибку и «открыл врата ада», когда пошёл на поводу у луцкого террориста. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Соловьёв, пишет Ura.ru.

Зеленский записал видеообращение, которое от него требовал террорист в Луцке

44-летний дважды судимый гражданин Украины Максим Кривош целый день удерживал в заложниках пассажиров автобуса в Луцке, угрожая взорвать их. Ближе к вечеру ему удалось добиться разговора с президентом страны. Зеленский по его просьбе записал короткое видео с призывом посмотреть фильм «Земляне» и разместил в соцсетях. Оно провисело недолго: спецназ начал штурм автобуса, Кривош сдался, и Зеленский сразу удалил запись.

«Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдет захват за захватом», - заявил по этому поводу Соловьёв.

В итоге никто из пассажиров автобуса не пострадал. «Человеческая жизнь - самая главная ценность. Мы никого не потеряли», - написал на своей странице в Facebook Зеленский.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:ТерроризмВладимир СоловьевВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры