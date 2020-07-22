«Открыл врата ада»: Соловьёв об уступившем террористу Зеленском
Президент Украины Владимир Зеленский совершил грубейшую ошибку и «открыл врата ада», когда пошёл на поводу у луцкого террориста. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Соловьёв, пишет Ura.ru.
44-летний дважды судимый гражданин Украины Максим Кривош целый день удерживал в заложниках пассажиров автобуса в Луцке, угрожая взорвать их. Ближе к вечеру ему удалось добиться разговора с президентом страны. Зеленский по его просьбе записал короткое видео с призывом посмотреть фильм «Земляне» и разместил в соцсетях. Оно провисело недолго: спецназ начал штурм автобуса, Кривош сдался, и Зеленский сразу удалил запись.
«Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдет захват за захватом», - заявил по этому поводу Соловьёв.
В итоге никто из пассажиров автобуса не пострадал. «Человеческая жизнь - самая главная ценность. Мы никого не потеряли», - написал на своей странице в Facebook Зеленский.
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