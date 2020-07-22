«Открыл врата ада»: Соловьёв об уступившем террористу Зеленском

44-летний дважды судимый гражданин Украины Максим Кривош целый день удерживал в заложниках пассажиров автобуса в Луцке, угрожая взорвать их. Ближе к вечеру ему удалось добиться разговора с президентом страны. Зеленский по его просьбе записал короткое видео с призывом посмотреть фильм «Земляне» и разместил в соцсетях. Оно провисело недолго: спецназ начал штурм автобуса, Кривош сдался, и Зеленский сразу удалил запись.

«Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдет захват за захватом», - заявил по этому поводу Соловьёв.

В итоге никто из пассажиров автобуса не пострадал. «Человеческая жизнь - самая главная ценность. Мы никого не потеряли», - написал на своей странице в Facebook Зеленский.

