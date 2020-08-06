Спасатели МЧС РФ первыми оказались в Бейруте для помощи после взрыва

Сотрудники МЧС России оказались первыми зарубежными специалистами, которые, прибыли в столицу Ливана для помощи в поисково-спасательной операции после катастрофического взрыва. Об этом рассказал ТАСС глава оперативной группы министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Воронцов.

До сих пор в экстренных работах на месте ЧП принимали участие только местные спасательные подразделения Ливана. Воронцов подчеркнул, что под завалами еще могут оставаться пострадавшие, поэтому важен временной фактор.

Спасатели отряда Центроспас МЧС РФ имеют немалый опытом поисково-спасательных работ после землетрясений, которые приводят к последствиям, аналогичным после взрыва в порту Бейрута. В работе будет помогать тяжелая техника. Из России также прилетели расчеты кинологов с собаками, которые специально обучены искать людей под завалами.

Уже развёрнут аэромобильный госпиталь. Он способен функционировать автономно до 30 суток. В нем есть все необходимое оборудование для проведения операций и лечения разнообразных травм.

По последним данным в результате взрыва селитры в Бейруте погибли не менее 135 человек, около 5 тысяч получили ранения, много пропавших без вести.

