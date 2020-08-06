МЧС России направило четвертый самолет в столицу Ливана

В пресс-службе МЧС России сообщили о четвертом вылетевшем самолете в Бейрут для оказании помощи пострадавшим при взрыве.

Ил-76 совершает уже второй рейс в столицу Ливана – именно он осуществил поставку людей и оборудования вечером 5 августа в числе первых трех воздушных суден. Вылет с дополнительной группировкой отряда «Центроспас» и специальной техникой состоялся в 07:38 по московскому времени.

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Первые два самолета приземлились в Ливане около 20 и 22 вечера по мск. Третий рейс улетел из Саратова сегодня в 04:53 утра. Всего Россия в рамках гуманитарной помощи планирует выслать в Бейрут пять самолетов.

Взрыв в порту столицы Ливана приравнивают к землетрясению магнитудой в 4,5 балла. Сдетонировали 2,7 тыс тонн аммиачной селитры, которые были конфискованы около 6 лет назад таможней. Причиной взрыва считается возгорание при проведении сварочных работ.

НСН ранее сообщала, что последним владельцем сухогруза Rhosus, который доставил в октябре 2013 года в Бейрут груз селитры был россиянин, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
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