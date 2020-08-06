МЧС России направило четвертый самолет в столицу Ливана

Первые два самолета приземлились в Ливане около 20 и 22 вечера по мск. Третий рейс улетел из Саратова сегодня в 04:53 утра. Всего Россия в рамках гуманитарной помощи планирует выслать в Бейрут пять самолетов.

Взрыв в порту столицы Ливана приравнивают к землетрясению магнитудой в 4,5 балла. Сдетонировали 2,7 тыс тонн аммиачной селитры, которые были конфискованы около 6 лет назад таможней. Причиной взрыва считается возгорание при проведении сварочных работ.

НСН ранее сообщала, что последним владельцем сухогруза Rhosus, который доставил в октябре 2013 года в Бейрут груз селитры был россиянин, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин.

