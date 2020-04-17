COVID-19 изменил планы готовившего нападение на школу подростка

Изменения в учебном формате, связанные с пандемией коронавируса, внесли коррективы в планы подростка из Красноярска, который готовил нападение на школу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на краевое управление ФСБ России. Там подчеркнули, что из-за перевода школьников на дистанционное обучение, готовившей нападение подросток решил перенести его на более поздний срок, подчеркивает RT. Школьник планировать нападение на 19—20 апреля, сообщает Ura.ru.

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Ранее НСН писала, что житель Красноярска 2006 года рождения был задержан по подозрению в подготовке вооружённого нападения на одну из городских школ. В Центре общественных связей ФСБ России подчеркнули, что у подростка были изъяты обрез охотничьего ружья и патроны, средства связи, а также предметы, предварительно оценённые как самодельные взрывные устройства. Также у задержанного обнаружены личные дневники с записями о планируемом преступлении.

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ТЕГИ:ФСБНападениеШколаКрасноярск
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