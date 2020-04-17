COVID-19 изменил планы готовившего нападение на школу подростка
Изменения в учебном формате, связанные с пандемией коронавируса, внесли коррективы в планы подростка из Красноярска, который готовил нападение на школу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на краевое управление ФСБ России. Там подчеркнули, что из-за перевода школьников на дистанционное обучение, готовившей нападение подросток решил перенести его на более поздний срок, подчеркивает RT. Школьник планировать нападение на 19—20 апреля, сообщает Ura.ru.
Ранее НСН писала, что житель Красноярска 2006 года рождения был задержан по подозрению в подготовке вооружённого нападения на одну из городских школ. В Центре общественных связей ФСБ России подчеркнули, что у подростка были изъяты обрез охотничьего ружья и патроны, средства связи, а также предметы, предварительно оценённые как самодельные взрывные устройства. Также у задержанного обнаружены личные дневники с записями о планируемом преступлении.
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