COVID-19 изменил планы готовившего нападение на школу подростка

Ранее НСН писала, что житель Красноярска 2006 года рождения был задержан по подозрению в подготовке вооружённого нападения на одну из городских школ. В Центре общественных связей ФСБ России подчеркнули, что у подростка были изъяты обрез охотничьего ружья и патроны, средства связи, а также предметы, предварительно оценённые как самодельные взрывные устройства. Также у задержанного обнаружены личные дневники с записями о планируемом преступлении.

