Cклад с пластиковой продукцией загорелся в Подмосковье
Пожар произошел на складе с пластиковой продукцией в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в Раменском. Отмечается, что огонь перешёл на соседнее складское помещение, площадь пожара увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров.
«К тушению привлечены 60 специалистов и 26 единиц техники... проводится наращивание сил и средств», - добавили в МЧС.
Ранее в Санкт-Петербурге загорелся находящийся на утилизации ледокол «Ермак», все матросы были эвакуированы с ледокола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru