Cклад с пластиковой продукцией загорелся в Подмосковье

Пожар произошел на складе с пластиковой продукцией в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

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В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в Раменском. Отмечается, что огонь перешёл на соседнее складское помещение, площадь пожара увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров.

«К тушению привлечены 60 специалистов и 26 единиц техники... проводится наращивание сил и средств», - добавили в МЧС.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелся находящийся на утилизации ледокол «Ермак», все матросы были эвакуированы с ледокола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарМосковская ОбластьМЧС РФ

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