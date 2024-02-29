Cклад с пластиковой продукцией загорелся в Подмосковье

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в Раменском. Отмечается, что огонь перешёл на соседнее складское помещение, площадь пожара увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров.

«К тушению привлечены 60 специалистов и 26 единиц техники... проводится наращивание сил и средств», - добавили в МЧС.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелся находящийся на утилизации ледокол «Ермак», все матросы были эвакуированы с ледокола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».