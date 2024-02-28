В Техасе ввели чрезвычайное положение из-за пожаров

В 60 округах американского штата Техас ввели режим чрезвычайного положения из-за природных пожаров. Об этом сообщается на сайте офиса губернатора Грега Эббота.

Власти Техаса заявили об усилении контроля над границей с Мексикой

Специалисты допускают риск распространения огня в ближайшие дни. Причиной пожаров, по их оценке, является ветреная и засушливая погода.

Из-за пожаров временно прекратил работу завод по сборке ядерных боеприпасов Pantex, а самое крупное возгорание зафиксировано в округе Хатчинсон.

Ранее Белый дом анонсировал поездку Байдена в Техас на границу с Мексикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA / ADAM DAVIS
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