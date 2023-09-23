Губернатор Севастополя объявил об опасности ракетного удара

В Севастополе объявлена ракетная и воздушная опасность, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Sky News: ВСУ ударили по Севастополю ракетами Storm Shadow

Ранее российская система противовоздушной обороны, предварительно, сработала в Севастополе.

Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, сообщает RT. Средства противовоздушной обороны сбили 5 ракет, при атаке было повреждено здание штаба Черноморского флота.

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Фото: sev.gov.ru
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