Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 42 310 человек

Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило, что число погибших в результате разрушительных землетрясений в стране превысило 42 тысячи человек.

Эрдоган заявил о спасении более 114 тысяч человек после землетрясений

По данным ведомства, из десяти провинций, которые затронуло стихийное бедствие, было эвакуировано 448 018 граждан.

Отмечается, что в общей сложности в регионе работают 14 740 сотрудников поисково-спасательных организаций, общая численность персонала - 242 392 человека, в том числе 5 396 добровольцев.

Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин заявил НСН, что землетрясения магнитудой до 6 могут повторяться в Турции и Сирии до начала марта.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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