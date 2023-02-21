Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 42 310 человек
Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило, что число погибших в результате разрушительных землетрясений в стране превысило 42 тысячи человек.
По данным ведомства, из десяти провинций, которые затронуло стихийное бедствие, было эвакуировано 448 018 граждан.
Отмечается, что в общей сложности в регионе работают 14 740 сотрудников поисково-спасательных организаций, общая численность персонала - 242 392 человека, в том числе 5 396 добровольцев.
Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин заявил НСН, что землетрясения магнитудой до 6 могут повторяться в Турции и Сирии до начала марта.
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