Культовый рок-музыкант заявил о «пропитом» поколении русского рока

Советские рок-музыканты не смогли приспособиться к условиям рыночной экономики после распада СССР. Об этом заявил основатель музея «Реалии русского рока» и участник группы «Санкт-Петербург» Владимир Рекшан в интервью «Ленте.ру».

По его словам, для части артистов участие в рок-клубе было связано не столько с творчеством, сколько с возможностью проводить время в неформальной обстановке. Он отметил, что многие приходили туда, в том числе, чтобы пообщаться и выпить.

Рекшан подчеркнул, что проблемы, с которыми столкнулись музыканты, не стоит рассматривать как обвинение.

По его мнению, речь идет о неспособности части представителей сцены адаптироваться к новым экономическим условиям и требованиям времени, передает «Радиоточка НСН».

