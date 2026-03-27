Культовый рок-музыкант заявил о «пропитом» поколении русского рока
Советские рок-музыканты не смогли приспособиться к условиям рыночной экономики после распада СССР. Об этом заявил основатель музея «Реалии русского рока» и участник группы «Санкт-Петербург» Владимир Рекшан в интервью «Ленте.ру».
По его словам, для части артистов участие в рок-клубе было связано не столько с творчеством, сколько с возможностью проводить время в неформальной обстановке. Он отметил, что многие приходили туда, в том числе, чтобы пообщаться и выпить.
Рекшан подчеркнул, что проблемы, с которыми столкнулись музыканты, не стоит рассматривать как обвинение.
По его мнению, речь идет о неспособности части представителей сцены адаптироваться к новым экономическим условиям и требованиям времени, передает «Радиоточка НСН».
