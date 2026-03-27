В Госдуме заявили о снижении числа закрытий малого бизнеса
В России сохраняются опасения малого и среднего бизнеса из-за роста налоговой нагрузки, однако общее число закрытых предприятий сократилось. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, несмотря на сложности перехода к новым условиям, ситуация не носит критического характера. Он отметил, что за январь количество закрытых субъектов МСП снизилось на 8 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Кравченко также подчеркнул, что действующие пороги для перехода на уплату НДС остаются более мягкими, чем в ряде крупных европейских стран.
Власти, по его словам, осознают сложности для предпринимателей и поддерживают постепенный переход с сохранением ряда льгот, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Госдуме заявили о снижении числа закрытий малого бизнеса
- В Совфеде заявили об отсутствии у США шансов на «Северные потоки»
- Экс-участника A’Studio задержали в Москве за пьяное вождение
- В Союзлегпроме предупредили о закрытии магазинов более 10 модных брендов
- СМИ: Конфликт на Ближнем Востоке угрожает поставкам лекарств в Европу
- «Не про творчество»: Почему от «Елок-13» не ждут «перерождения»
- Совбез предложил поддержать выход российских мессенджеров за рубеж
- Военэксперт Кнутов: Россия может жестко ответить на пуски БПЛА из Прибалтики
- СМИ: В Евросоюзе опасаются передачи секретных данных третьим странам
- Вокалистка «Пневмослона» выложила всю «правду» в новом альбоме