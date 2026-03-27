В Госдуме заявили о снижении числа закрытий малого бизнеса

В России сохраняются опасения малого и среднего бизнеса из-за роста налоговой нагрузки, однако общее число закрытых предприятий сократилось. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, несмотря на сложности перехода к новым условиям, ситуация не носит критического характера. Он отметил, что за январь количество закрытых субъектов МСП снизилось на 8 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Кравченко также подчеркнул, что действующие пороги для перехода на уплату НДС остаются более мягкими, чем в ряде крупных европейских стран.

Власти, по его словам, осознают сложности для предпринимателей и поддерживают постепенный переход с сохранением ряда льгот, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
