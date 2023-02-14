Эрдоган сообщил, что из-под завалов в Турции спасены 8 тыс. человек

По словам Эрдогана, разрушенные во время землетрясений города планируется быстро восстановить.

По последним данным ООН, жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали 37 тыс. человек. Землетрясение произошло в ночь на 6 февраля, часть городов полностью разрушены.

Ранее сегодня глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что российские спасатели будут выведены из Сирии и Турции в связи с завершением поисково-спасательной операции.







