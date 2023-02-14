Эрдоган сообщил, что из-под завалов в Турции спасены 8 тыс. человек

Спасатели, участвующие в Турции в поисково-спасательной операции, извлекли из-под завалов живыми более 8 тыс. человек. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам Всемирного правительственного саммита в Дубае. Он также отметил, что большая часть из 81 тыс. пострадавших на данный момент уже выписаны из больниц.

В Турции спасли подростка спустя 182 часа после землетрясения

По словам Эрдогана, разрушенные во время землетрясений города планируется быстро восстановить.

По последним данным ООН, жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали 37 тыс. человек. Землетрясение произошло в ночь на 6 февраля, часть городов полностью разрушены.

Ранее сегодня глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что российские спасатели будут выведены из Сирии и Турции в связи с завершением поисково-спасательной операции.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры