Эрдоган сообщил, что из-под завалов в Турции спасены 8 тыс. человек
Спасатели, участвующие в Турции в поисково-спасательной операции, извлекли из-под завалов живыми более 8 тыс. человек. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам Всемирного правительственного саммита в Дубае. Он также отметил, что большая часть из 81 тыс. пострадавших на данный момент уже выписаны из больниц.
По словам Эрдогана, разрушенные во время землетрясений города планируется быстро восстановить.
По последним данным ООН, жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали 37 тыс. человек. Землетрясение произошло в ночь на 6 февраля, часть городов полностью разрушены.
Ранее сегодня глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что российские спасатели будут выведены из Сирии и Турции в связи с завершением поисково-спасательной операции.
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