МЧС отправило 36 тонн гуманитарной помощи Турции

Самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарным грузом вылетел в Турцию для помощи пострадавшим в результате мощного землетрясения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы министерства.

По поручению президента и правительства РФ сформировано 36 тонн гуманитарной помощи для граждан Турции.

Уточняется, что на борту свыше сотни зимних палаток, каждая из которых рассчитана на 30 человек, а также печи. В ближайшие часы их доставят в провинцию Малатья.

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Отечественные специалисты такжепомогают в ликвидации последствий мощного землетрясения, которое произошло в Турции 6 февраля.

Ранее стало известно, что сотрудники российского МЧС за время участия в спасательных работах извлекли из-под обломков разрушенных зданий 44 человека, пять из них подавали признаки жизни.

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ФОТО: пресс-служба МЧС
ТЕГИ:МЧСЗемлетрясениеТурцияГуманитарная Помощь
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