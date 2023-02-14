МЧС отправило 36 тонн гуманитарной помощи Турции
Самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарным грузом вылетел в Турцию для помощи пострадавшим в результате мощного землетрясения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы министерства.
По поручению президента и правительства РФ сформировано 36 тонн гуманитарной помощи для граждан Турции.
Уточняется, что на борту свыше сотни зимних палаток, каждая из которых рассчитана на 30 человек, а также печи. В ближайшие часы их доставят в провинцию Малатья.
Отечественные специалисты такжепомогают в ликвидации последствий мощного землетрясения, которое произошло в Турции 6 февраля.
Ранее стало известно, что сотрудники российского МЧС за время участия в спасательных работах извлекли из-под обломков разрушенных зданий 44 человека, пять из них подавали признаки жизни.
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