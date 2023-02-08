Число жертв землетрясения в Турции превысило девять тысяч человек
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил обновлённые данные по числу погибших и пострадавших врезультате разрушительного землетрясения в стране.
Выступая с обращением в провинции Хатай он заявил, что жертвами стихийного бедствия стали 9 057 человек, ранения получили 52 979 граждан.
«Разрушено 6 444 здания», - добавил турецкий лидер.
Ранее Эрдоган заявил, что землетрясение магнитудой 7,7, которое произошло 6 февраля, затронуло десять провинций Турции, в которых проживают 13 миллионов человек, сообщает НСН.
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