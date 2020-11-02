Число жертв землетрясения на западе Турции вновь увеличилось

Число жертв землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 85, пострадали 994 человека, передает ТАСС.

В больницах остаются около 220 человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются в восьми обрушенных зданиях, уточнили в агентстве.

В Турции после землетрясения из-под завалов извлекли 100 человек

Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано в море в 19 км к северо-западу от острова Самос 30 октября. Толчки, которые позже вызвали в Измире цунами и затопили несколько улиц, ощущались в Афинах и Стамбуле. По меньшей мере 20 домов в Измире разрушились под воздействием землетрясения, напоминает телеканал «360».

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, что Россия готова оказать Турции помощь, если в стране об этом попросят.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция
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