Число жертв землетрясения на западе Турции вновь увеличилось
Число жертв землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 85, пострадали 994 человека, передает ТАСС.
В больницах остаются около 220 человек.
Поисково-спасательные работы продолжаются в восьми обрушенных зданиях, уточнили в агентстве.
Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано в море в 19 км к северо-западу от острова Самос 30 октября. Толчки, которые позже вызвали в Измире цунами и затопили несколько улиц, ощущались в Афинах и Стамбуле. По меньшей мере 20 домов в Измире разрушились под воздействием землетрясения, напоминает телеканал «360».
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, что Россия готова оказать Турции помощь, если в стране об этом попросят.
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