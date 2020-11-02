Число жертв землетрясения на западе Турции вновь увеличилось

Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано в море в 19 км к северо-западу от острова Самос 30 октября. Толчки, которые позже вызвали в Измире цунами и затопили несколько улиц, ощущались в Афинах и Стамбуле. По меньшей мере 20 домов в Измире разрушились под воздействием землетрясения, напоминает телеканал «360».

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, что Россия готова оказать Турции помощь, если в стране об этом попросят.

