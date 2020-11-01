Число погибших после землетрясения в Турции увеличилось до 55 человек
В Турции число погибших при землетрясении выросло до 55, информирует РИА Новости со ссылкой на главу минздрава республики Фахреттина Коджу.
«По последним данным, число жертв землетрясения возросло до 55», - сообщил Коджа.
Напомним, в пятницу на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов с эпицентром в Эгейском море, недалеко от города Сеферихисар в провинции Измир. Известно об обрушении не менее 20 зданий в Измире. По последним данным, погибли 25 человек и более 800 пострадали.
Также сообщается о гибели двоих и более 20 пострадавших на острове Самос в Греции.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН рассказал, готова ли Россия оказать помощь Турции на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.
«Почему вы считаете, что отношения между странами напряженные? Публично никто об этом не говорил. В Турции произошла беда, землетрясение – это всегда опасно и страшно. Если турки обратятся за гуманитарной помощью к России, мы им не откажем. Я бы не связывал эту ситуацию с Карабахом, это чисто гуманитарный вопрос. Мы всегда помогаем странам, где случаются катастрофы глобального масштаба», - сказал сенатор.
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