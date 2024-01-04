Число жертв землетрясений в Японии возросло до 78

Гибель 78 человек подтвердили после серии землетрясений в Японии. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, передает РИА Новости.

Количество жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 55

По словам главы правительства, 29 человек серьезно пострадали, у еще 231 зафиксированы легкие травмы.

Ранее сильные землетрясения произошли в районе префектур Исикава и Ниигата. По данным метеорологического агентства Японии, магнитуда подземных толчков составила до 7,6. Землетрясение в Исикаве стало самым мощным на полуострове Ното с 1885 года, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеЗемлетрясениеЯпония

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