Число жертв землетрясений в Японии возросло до 78
4 января 202411:16
Гибель 78 человек подтвердили после серии землетрясений в Японии. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, передает РИА Новости.
По словам главы правительства, 29 человек серьезно пострадали, у еще 231 зафиксированы легкие травмы.
Ранее сильные землетрясения произошли в районе префектур Исикава и Ниигата. По данным метеорологического агентства Японии, магнитуда подземных толчков составила до 7,6. Землетрясение в Исикаве стало самым мощным на полуострове Ното с 1885 года, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru