Количество жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 55

Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 55 человек, передает Kyodo со ссылкой на местные власти.

Погибли четыре члена экипажа транспортного самолета, столкнувшегося с лайнером в Токио

По данным СМИ, пострадали свыше 100 человек.

Спасатели до сих пор пытаются добраться до изолированных районов, где многие люди, возможно, оказались зажаты под рухнувшими зданиями, сообщает Sky News.

Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии 1 января. В префектурах Исикава и Ниигата специалисты зарегистрировали около 30 землетрясений, магнитуда самого мощного составила 7,6, отмечает «Радиоточка НСН».

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