Новости за ночь: Число погибших в Бейруте выросло до 78 человек

При взрыве в районе порта в Бейруте, по последним данным, погибли не менее 78 человек и ещё 4 тысяч граждан пострадали, передаёт телеканал Al Jazeera.

Глава Минздрава Ливана Хамад Хасан отметил, что многие люди числятся пропавшими без вести, их поиски в ночное время затруднены из-за перебоев в электроснабжении.