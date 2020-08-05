Премьер-министр Ливана назвал причину взрыва в Бейруте
5 августа 202000:54
Ливанский премьер-министр Хассан Дияб заявил, что причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры в течение нескольких лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию ливанского президента.
Дияб, в частности, подчеркнул, что власти намерены найти ответственного за то, что произошло, и привлечь к ответственности.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru