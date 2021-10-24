Шторм «Рик» превратился в ураган на пути к побережью Мексики
Тропический шторм «Рик», который движется над Тихим океаном к западному побережью Мексики, превратился в ураган первой категории, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
В ближайшие сутки метеорологи ожидают усиления урагана до третьей категории. Согласно прогнозу, он достигнет территории Мексики утром 25 октября.
Приближение урагана будет сопровождаться выпадением большого объема осадков, что вызовет наводнения и сход оползней. Высота волн на побережье будет достигать четырех метров.
Ранее на северо-западе Мексики от наводнения, вызванного ураганом «Памела», пострадали более 1,5 тысяч семей.
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