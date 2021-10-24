Шторм «Рик» превратился в ураган на пути к побережью Мексики

В ближайшие сутки метеорологи ожидают усиления урагана до третьей категории. Согласно прогнозу, он достигнет территории Мексики утром 25 октября.

Приближение урагана будет сопровождаться выпадением большого объема осадков, что вызовет наводнения и сход оползней. Высота волн на побережье будет достигать четырех метров.

Ранее на северо-западе Мексики от наводнения, вызванного ураганом «Памела», пострадали более 1,5 тысяч семей.

