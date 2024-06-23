Число жертв украинской атаки на Севастополь увеличилось до пяти
23 июня 202417:13
При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь погибли пять человек, заявил глава города Михаил Развожаев.
По его словам, среди погибших - трое детей. Общее число пострадавших на данный момент увеличилось до 119, уточнил Развожаев.
Украинские войска атаковали Севастополь 23 июня. По данным Минобороны, ВСУ использовали американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Понедельник объявлен в Севастополе днем траура, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru