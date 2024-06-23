Число жертв украинской атаки на Севастополь увеличилось до пяти

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь погибли пять человек, заявил глава города Михаил Развожаев.

Минобороны заявило об ответственности США за атаку на Севастополь

По его словам, среди погибших - трое детей. Общее число пострадавших на данный момент увеличилось до 119, уточнил Развожаев.

Украинские войска атаковали Севастополь 23 июня. По данным Минобороны, ВСУ использовали американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Понедельник объявлен в Севастополе днем траура, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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