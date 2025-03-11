Число жертв удара ВСУ по ТЦ в Курской области выросло до пяти человек

По его словам, умер мужчина 1999 года рождения.

«Искренние соболезнования близким. Никакими словами не заглушить эту боль», - написал он, добавив, что семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка.

Ранее Хинштейн заявил, что удар по ТЦ «Добрыня» был нанесён 10 марта. По его словам, всё произошло в вечернее время, когда люди пришли за покупками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».