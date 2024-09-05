Число жертв удара ВСУ по рынку в Донецке выросло до четырех

Рынок подвергся атаке ВСУ накануне. Как сообщал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в результате удара погибли три человека, в том числе двое детей, еще десять пострадали, напоминает РЕН ТВ.

«Женщина 1988 г. р... скончалась в больнице от полученных ранений», — написал Кулемзин в Telegram-канале.

Мэр уточнил, что умершая — мама девочки, погибшей в среду после удара ВСУ.

