Число жертв удара ВСУ по рынку в Донецке выросло до четырех

Число жертв удара украинских войск по рынку «Сокол» в Донецке увеличилось до четырех. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Количество раненых при обстреле ВСУ рынка в Донецке выросло до 10

Рынок подвергся атаке ВСУ накануне. Как сообщал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в результате удара погибли три человека, в том числе двое детей, еще десять пострадали, напоминает РЕН ТВ.

«Женщина 1988 г. р... скончалась в больнице от полученных ранений», — написал Кулемзин в Telegram-канале.

Мэр уточнил, что умершая — мама девочки, погибшей в среду после удара ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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