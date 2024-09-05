Число жертв удара ВСУ по рынку в Донецке выросло до четырех
5 сентября 202410:57
Число жертв удара украинских войск по рынку «Сокол» в Донецке увеличилось до четырех. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Рынок подвергся атаке ВСУ накануне. Как сообщал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в результате удара погибли три человека, в том числе двое детей, еще десять пострадали, напоминает РЕН ТВ.
«Женщина 1988 г. р... скончалась в больнице от полученных ранений», — написал Кулемзин в Telegram-канале.
Мэр уточнил, что умершая — мама девочки, погибшей в среду после удара ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru