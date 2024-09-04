Количество раненых при обстреле ВСУ рынка в Донецке выросло до 10

ВСУ нанесли удар по рынку днем 4 сентября. Пушилин уточнил, что в результате обстрела погибло двое детей и один мужчина. Число раненых увеличилось до 10 человек.

Сегодня глава города Алексей Кулемзин сообщал о двух погибших и восьми раненых.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Украина готовит провокацию в Северске в ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

