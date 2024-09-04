Количество раненых при обстреле ВСУ рынка в Донецке выросло до 10
Число раненых после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) рынка «Сокол» в Кировском районе Донецка возросло до десяти, трое погибло, рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
ВСУ нанесли удар по рынку днем 4 сентября. Пушилин уточнил, что в результате обстрела погибло двое детей и один мужчина. Число раненых увеличилось до 10 человек.
Сегодня глава города Алексей Кулемзин сообщал о двух погибших и восьми раненых.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Украина готовит провокацию в Северске в ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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