Количество раненых при обстреле ВСУ рынка в Донецке выросло до 10

Число раненых после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) рынка «Сокол» в Кировском районе Донецка возросло до десяти, трое погибло, рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Женщина и ребенок пострадали при обстреле ВСУ в Донецке

ВСУ нанесли удар по рынку днем 4 сентября. Пушилин уточнил, что в результате обстрела погибло двое детей и один мужчина. Число раненых увеличилось до 10 человек.

Сегодня глава города Алексей Кулемзин сообщал о двух погибших и восьми раненых.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Украина готовит провокацию в Северске в ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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