Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до 14
10 августа 202420:13
В результате массированных ударов ВСУ по Горловке пострадало 14 человек, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Уточняется, что 10 августа украинские войска с 7:00 до 19:00 выпустили по городу 27 артиллерийских снарядов.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные освободили Сергеевку в Донецкой народной республике.
По его словам, в настоящее время российские формирования практически зачистили Ивановку и продвигаются в сторону Гродовки, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru