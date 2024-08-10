Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до 14

В результате массированных ударов ВСУ по Горловке пострадало 14 человек, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

ВС РФ освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР

Уточняется, что 10 августа украинские войска с 7:00 до 19:00 выпустили по городу 27 артиллерийских снарядов.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные освободили Сергеевку в Донецкой народной республике.

По его словам, в настоящее время российские формирования практически зачистили Ивановку и продвигаются в сторону Гродовки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВСУДНР

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