Число жертв теракта в мечети Пешавара выросло до 44 человек

Число погибших в Пакистане в результате подрыва террориста-смертника в мечети города Пешавар увеличилось до 44, еще 157 человек ранены. Таеи уточнённые данные местных властей распространили местные СМИ.

Подтверждается предварительная информация о том, что террорист, который привёл в действие взрывное устройство, располагался в первом ряду религиозного помещения во время молитвы. Среди погибших значится имам мечети.