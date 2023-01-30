Число жертв теракта в мечети Пешавара выросло до 44 человек
Число погибших в Пакистане в результате подрыва террориста-смертника в мечети города Пешавар увеличилось до 44, еще 157 человек ранены. Таеи уточнённые данные местных властей распространили местные СМИ.
Подтверждается предварительная информация о том, что террорист, который привёл в действие взрывное устройство, располагался в первом ряду религиозного помещения во время молитвы. Среди погибших значится имам мечети.
Ответственность за эту кровавую вылазку взяла на себя запрещенная в стране исламистская экстремистская группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан».
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в минувшую пятницу в Тегеране злоумышленник с автоматом напал на посольство Азербайджана. Погиб начальник охраны дипмиссии. Глава МИД Турции назвал это терактом.
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