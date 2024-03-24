Число жертв теракта в «Крокусе» увеличилось до 137
В ходе террористической атаки на «Крокус Сити Холл» погибли 137 человек, сообщил Следственный комитет России.
Среди погибших трое несовершеннолетних. Опознано 62 человека, уточнили в ведомстве.
По данным СК, с места теракта изъяли четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов, 28 магазинов и два автомата, которыми были вооружены террористы.
С четырьмя подозреваемыми ведутся следственные действия. В ближайшее время им изберут меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ведомстве.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В воскресенье в Москве началось опознание жертв, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru