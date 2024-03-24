Число жертв теракта в «Крокусе» увеличилось до 137

Среди погибших трое несовершеннолетних. Опознано 62 человека, уточнили в ведомстве.

По данным СК, с места теракта изъяли четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов, 28 магазинов и два автомата, которыми были вооружены террористы.

С четырьмя подозреваемыми ведутся следственные действия. В ближайшее время им изберут меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ведомстве.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В воскресенье в Москве началось опознание жертв, передает «Радиоточка НСН».

