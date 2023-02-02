В Севастополе шесть человек погибли при возгорании строительных бытовок

Шесть человек погибли в результате возгорания строительных бытовок в Балаклавском округе Севастополя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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Пожар в строительном модуле в районе улице Нефтяная произошел в ночь на 2 февраля, отмечает телеканал «360». Спасатели обнаружили на месте ЧП тела пяти погибших, пишет РИА ФАН. Позже во время разбора сгоревших конструкций было найдено тело еще одной жертвы возгорания. Кроме того, два человека были госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом.

По данным следственного управления Следственного комитета по региону, в строительном модуле проживали более сотни рабочих. Число пострадавших и погибших в результате пожара уточняется.

После ЧП правоохранители возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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