Число жертв контрафактного алкоголя в Оренбуржье выросло до 29 человек

Напомним, об инциденте стало известно в ночь 7 октября. В числе погибших и пострадавших - жители Ясненского, Домбаровского и Адамовского районов. Анализы показали в их организмах наличие метанола, в отдельных случаях его концентрация в три-пять раз превышала смертельную для человека дозу.

В связи с массовым отравлением людей некачественным алкоголем следователи возбудили шесть уголовных дел и объединили их в одно производство. Уже девять подозреваемых задержаны, четверо арестованы.

В Орске сотрудники СК и полиции обнаружили склад с 11 металлическими бочками объемом по 200 литров со спиртосодержащей жидкостью, сообщает РИА Новости.

В росте подпольного алкогольного рынка виновата российская действительность, подчеркнул гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«До тех пор, пока мы не повысим уровень наших граждан, их доходы, пока не реализуем нормальную реформу легальной розничной продажи алкоголя, мы проблему как алкоголизации, так и таких случаев, которые мы с вами обсуждаем, не решим», - заявил Черниговский.



