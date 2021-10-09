Число жертв контрафактного алкоголя в Оренбуржье выросло до 29 человек

Жертвами массового отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области стали уже 29 человек. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее сообщалось о 26 погибших и 54 пострадавших из-за суррогатного спиртного.

Известно, что умершие жили в четырех населенных пунктах.

«Ряду граждан уже оказана либо в настоящее время оказывается медицинская помощь», — добавила представитель ведомства.

На данный момент еще не уточнены данные о пострадавших, которые остаются в больницах области.

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Напомним, об инциденте стало известно в ночь 7 октября. В числе погибших и пострадавших - жители Ясненского, Домбаровского и Адамовского районов. Анализы показали в их организмах наличие метанола, в отдельных случаях его концентрация в три-пять раз превышала смертельную для человека дозу.

В связи с массовым отравлением людей некачественным алкоголем следователи возбудили шесть уголовных дел и объединили их в одно производство. Уже девять подозреваемых задержаны, четверо арестованы.

В Орске сотрудники СК и полиции обнаружили склад с 11 металлическими бочками объемом по 200 литров со спиртосодержащей жидкостью, сообщает РИА Новости.

В росте подпольного алкогольного рынка виновата российская действительность, подчеркнул гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«До тех пор, пока мы не повысим уровень наших граждан, их доходы, пока не реализуем нормальную реформу легальной розничной продажи алкоголя, мы проблему как алкоголизации, так и таких случаев, которые мы с вами обсуждаем, не решим», - заявил Черниговский.


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ФОТО: pixabay.com
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