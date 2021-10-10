В Оренбургской области задержан десятый фигурант дела о нелегальном сбыте алкоголя
Следователи задержали 10-го фигуранта дела, которое было возбуждено после массового отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Оренбургской области.
"Согласно полученной информации из СК по Кувандыкскому г. о., трое жителей села Никольское после употребления спиртосодержащей жидкости скончались. По данному факту задержан житель села Никольское. На 11.10.2021 года запланировано избрание меры пресечения", - сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что жертвами массового отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области стали уже 29 человек. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Сообщалось о 26 погибших и 54 пострадавших из-за суррогатного спиртного. Известно, что умершие жили в четырех населенных пунктах.
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