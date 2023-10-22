Опасные для мира ATACMS. В России предупреждают о последствиях применения кассетных снарядов

По его словам, точность попадания таких боеприпасов не самая высокая, след от ущерба для гражданского населения увеличивается. К тому же ATACMS не всегда взрываются после соприкосновения и могут долгое время сохранять угрозу смерти людям, не имеющим отношения к конфликту, пишут «Известия».

Глава пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон 17 октября подтвердила передачу Украине ATACMS с дальностью 165 километров. Причем максимальная дальность этого оружия составляет около 305 км. По словам Уотсон, ракеты значительно повысят боевой потенциал Украины «без риска для нашей боеготовности».

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что ракеты ATACMS использовали при попытке удара по Бердянску в Запорожской области. Позже эту информацию подтвердил сенатор от региона Дмитрий Рогозин. Он опубликовал фотографии боевого поражающего элемента М74 ракеты. По словам Рогозина, каждый такой снаряд несет кассетную боевую часть.



Военнослужащие ВСУ еще в 2022 году применили в Изюме Харьковской области ракеты с кассетными боеприпасами, из-за чего были убиты мирные жители. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на директора по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Мэри Уорхэм.

Отмечается, что правозащитники из HRW опубликовали отчет о ситуации в Изюме в конце января 2023 года. В нем были предъявлены доказательства применения Украиной ракет с кассетными боеприпасами в населенном пункте во время его нахождения под российским контролем.