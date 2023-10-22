Опасные для мира ATACMS. В России предупреждают о последствиях применения кассетных снарядов
Военные эксперты в России объяснили опасность ATACMS и способы противостоять кассетным снарядам.
Разрешение американского президента Джо Байдена направить на Украину ракеты ATACMS перечеркивает десятилетия страданий мирного населения, оказавшегося под обстрелом этим видом оружия. Об этом заявил член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи, пишет Responsible Statecraft.
По его словам, точность попадания таких боеприпасов не самая высокая, след от ущерба для гражданского населения увеличивается. К тому же ATACMS не всегда взрываются после соприкосновения и могут долгое время сохранять угрозу смерти людям, не имеющим отношения к конфликту, пишут «Известия».
Глава пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон 17 октября подтвердила передачу Украине ATACMS с дальностью 165 километров. Причем максимальная дальность этого оружия составляет около 305 км. По словам Уотсон, ракеты значительно повысят боевой потенциал Украины «без риска для нашей боеготовности».
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что ракеты ATACMS использовали при попытке удара по Бердянску в Запорожской области. Позже эту информацию подтвердил сенатор от региона Дмитрий Рогозин. Он опубликовал фотографии боевого поражающего элемента М74 ракеты. По словам Рогозина, каждый такой снаряд несет кассетную боевую часть.
Военнослужащие ВСУ еще в 2022 году применили в Изюме Харьковской области ракеты с кассетными боеприпасами, из-за чего были убиты мирные жители. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на директора по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Мэри Уорхэм.
Отмечается, что правозащитники из HRW опубликовали отчет о ситуации в Изюме в конце января 2023 года. В нем были предъявлены доказательства применения Украиной ракет с кассетными боеприпасами в населенном пункте во время его нахождения под российским контролем.
А в 2023 году количество случаев гибели мирного населения в Донецкой народной республике кратно увеличилось после того, как украинские военные начали применять кассетные боеприпасы. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
Он отметил, что необходимо принимать дополнительные меры по защите граждан. По словам Пушилина, кассетные боеприпасы вызывают очень большую настороженность.
Поставки Киеву кассетных боеприпасов вызывают глубокое беспокойство, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генсека ООН Изуми Накамицу на заседании Совета Безопасности международной организации.
Украина передала Пентагону первый доклад об использовании кассетных боеприпасов, поставленных США Киеву. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя украинских властей.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с НСН рассказал о последствиях решения стран НАТО поставить Украине кассетные бомбы. В связи с этим депутат также предупредил о масштабном разворовывании на Украине западных боеприпасов.
«Ситуация чрезвычайно опасна, потому что по миру расползается современное вооружение, кому в руки оно попадёт, кому будет продано – открытый вопрос. С этим надо бороться неукоснительно. К сожалению, Вашингтон и НАТО совершенно потеряли голову в этой сфере. Недавнее предоставление киевскому режиму кассетных боеприпасов – драматическое развитие не столько для военных, сколько для мирных людей», - отметил он.
Генерал Владимир Болдырев заявил «Радиоточке НСН», каким должен быть ответ России на украинские удары кассетными снарядами.
«Следует наносить упреждающие, а не ответные удары. Применила украинская армия кассетные боеприпасы — значит, мы должны использовать оружие в десять раз сильнее», — сказал Болдырев.
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что после применения ВСУ американских ракет ATACMS для атаки по аэродрому ВКС РФ в Бердянске военные воздушные гавани защитят дополнительно.
«Никакой проблемы поражения ракет ATACMS для России не существует. Они могут поражаться комплексами Бук-М1, М2, М3, ЗРС С-300, С-350, С-400. Да, наличие у ВСУ ATACMS — это неприятный момент в том смысле, что нам придется выделять дополнительные силы и средства ПВО, но от этого уже никуда не уйти», - отметил военный эксперт в интервью «Военному делу».
Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе специальной военной операции на Украине, однако это решение могут пересмотреть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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