Во Флориде введен режим ЧС из-за обрушения дома
Губернатор Флориды Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации после обрушения жилого дома в городе Серфсайд, передает телеканал CNN.
Данные меры позволяют властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов для проведения спасательной операции. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп выразил соболезнования пострадавшим в результате обрушения. Он также выразил поддержку Десантису.
Не менее трех человек погибли, еще 99 человек числятся пропавшими без вести после частичного обрушения 12-этажного жилого дома. Частично обрушившийся кондоминиум Champlain Towers South 1980 года.
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