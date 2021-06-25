Во Флориде введен режим ЧС из-за обрушения дома

Губернатор Флориды Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации после обрушения жилого дома в городе Серфсайд, передает телеканал CNN.

Около 100 человек числятся пропавшими без вести после обрушения здания во Флориде

Данные меры позволяют властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов для проведения спасательной операции. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп выразил соболезнования пострадавшим в результате обрушения. Он также выразил поддержку Десантису.

Не менее трех человек погибли, еще 99 человек числятся пропавшими без вести после частичного обрушения 12-этажного жилого дома. Частично обрушившийся кондоминиум Champlain Towers South 1980 года.

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