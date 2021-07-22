Число жертв наводнения в Китае превысило 30 человек

Число погибших в результате наводнений в китайской провинции Хэнань увеличилось до 33, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Наводнение в Китае разрушило плотину

Еще восемь человек пропали без вести. Спасатели эвакуировали в безопасные районы свыше 256 тыс. человек. При этом в зоне бедствия все еще находятся более 3 млн человек.

Ранее на провинцию Хэнань в центральной части КНР обрушились сильные ливни. В городе Чжэнчжоу затопило метро и детский сад, находившаяся рядом с населенным пунктом плотина разрушена. Жертвами наводнения стали по меньшей мере 25 человек, еще 7 числятся пропавшими без вести.

Президент Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями.

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