Путин выразил соболезнования председателю КНР из-за последствий наводнений

Президент Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с масштабными наводнениями в провинции Хэнань. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации передал слова искреннего сочувствия тем, кто потерял родных и близких в результате этого бедствия, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.

Ранее на провинцию Хэнань в центральной части КНР обрушились сильные ливни. В городе Чжэнчжоу затопило метро и детский сад, находившаяся рядом с населенным пунктом плотина разрушена. Жертвами наводнения стали по меньшей мере 25 человек, еще 7 числятся пропавшими без вести.

