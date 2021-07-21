Путин выразил соболезнования председателю КНР из-за последствий наводнений
Президент Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с масштабными наводнениями в провинции Хэнань. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент Российской Федерации передал слова искреннего сочувствия тем, кто потерял родных и близких в результате этого бедствия, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.
Ранее на провинцию Хэнань в центральной части КНР обрушились сильные ливни. В городе Чжэнчжоу затопило метро и детский сад, находившаяся рядом с населенным пунктом плотина разрушена. Жертвами наводнения стали по меньшей мере 25 человек, еще 7 числятся пропавшими без вести.
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