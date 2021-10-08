Число жертв контрафактного алкоголя в Оренбуржье выросло до 21

Ранее сообщалось о 18 жертвах.

По данным Минздрава, пострадали в результате употребления суррогатного алкоголя еще 28 человек.

Об инциденте стало известно в ночь 7 октября. По факту отравления возбуждено уголовное дело, причастные к производству и продаже суррогатного алкоголя задержаны.

