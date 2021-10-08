Число жертв контрафактного алкоголя в Оренбуржье выросло до 21
Число погибших в результате употребления контрафактного алкоголя в Оренбургской области выросло до 21. Такую обновленную трагическую статистику сообщили в Минздраве регионе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о 18 жертвах.
По данным Минздрава, пострадали в результате употребления суррогатного алкоголя еще 28 человек.
Об инциденте стало известно в ночь 7 октября. По факту отравления возбуждено уголовное дело, причастные к производству и продаже суррогатного алкоголя задержаны.
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