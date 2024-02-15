В Госдуме связали удар по Белгороду с назначением нового главкома ВСУ
Вооруженные силы Украины 15 февраля нанесли удар по Белгороду, чтобы продемонстрировать изменения после назначения нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского вместо Валерия Залужного. Такую версию обстрела выдвинул депутат Госдумы Андрей Свинцов.
Однако, как завил народный избранник Life.ru, украинская сторона не может показать никакой динамики на фронте, кроме отступления и проигрыша. На этом фоне ВСУ будут пытаться совершать теракты против гражданского населения, считает депутат. От лица всех членов Госдумы он выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.
ВСУ нанесли удар по Белгороду из реактивной системы залпового огня. Снаряды попали в торговый центр, стадион и по дворам жилых домов. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по последним данным министерства здравоохранения РФ, погибли не менее шести человек, 17 ранены.
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