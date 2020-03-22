В России стало известно о восьми «заминированных» авиарейсах

По информации представителя эстренных служб Шереметьево, в небе находятся два самолета, следующих рейсами Иркутск - Москва и Астрахань - Москва.

Напомним, анонимные сообщения начали поступать с 3 марта. Всего было «заминировано» свыше 50 рейсов. Ни одна угроза не подтвердилась. По данным силовиков, неизвестные с целью получения биткойнов распространяют сообщения с угрозами о взрывах самолетов, аэропортов, авиакомпаний, а также судов и магазинов.

Сегодня стало известно, что Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта.

Ранее адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН объяснил, что само преступление считается совершенным на территории России, и привлечь авторов сообщений о лжеминировании к ответственности можно только в нашей стране. Сделать это на территории другого государства по принципу экстерриториальности Россия не имеет юридических и правовых оснований.

«Мы не можем, используя принцип экстерриториальности, требовать возбуждения дела на территории другого государства, где находятся сервера. Но мы можем направить соответствующие запросы, чтобы установить злоумышленников, причастных к этому преступлению. В рамках международных процедур мы можем просить оказать нам содействие, предоставить информацию, сведения, активное сотрудничество по линии Интерпола и МВД, по межгосударственному соглашению, которое заключено или готовится к заключению», - сказал Маршани в эфире НСН.

