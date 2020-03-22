В России стало известно о восьми «заминированных» авиарейсах
Неизвестные сообщили о «минировании» сразу трех самолетов на рейсах Владивосток – Москва, Хабаровск – Москва, Иркутск – Москва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах аэропорта Шереметьево.
Анонимные угрозы коснулись уже восьми рейсов.
«На данный момент шесть из восьми "заминированных" самолетов совершили посадку в штатном режиме в аэропортах назначения. Проверка показала, что опасных веществ и взрывных устройств на борту не было», - цитирует источник ТАСС.
Отмечается, что информация о «минировании» поступила о рейсах Астрахань – Москва, Москва - Санкт-Петербург, Москва - Самара, Москва - Пермь, Москва – Уфа.
По информации представителя эстренных служб Шереметьево, в небе находятся два самолета, следующих рейсами Иркутск - Москва и Астрахань - Москва.
Напомним, анонимные сообщения начали поступать с 3 марта. Всего было «заминировано» свыше 50 рейсов. Ни одна угроза не подтвердилась. По данным силовиков, неизвестные с целью получения биткойнов распространяют сообщения с угрозами о взрывах самолетов, аэропортов, авиакомпаний, а также судов и магазинов.
Сегодня стало известно, что Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта.
Ранее адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН объяснил, что само преступление считается совершенным на территории России, и привлечь авторов сообщений о лжеминировании к ответственности можно только в нашей стране. Сделать это на территории другого государства по принципу экстерриториальности Россия не имеет юридических и правовых оснований.
«Мы не можем, используя принцип экстерриториальности, требовать возбуждения дела на территории другого государства, где находятся сервера. Но мы можем направить соответствующие запросы, чтобы установить злоумышленников, причастных к этому преступлению. В рамках международных процедур мы можем просить оказать нам содействие, предоставить информацию, сведения, активное сотрудничество по линии Интерпола и МВД, по межгосударственному соглашению, которое заключено или готовится к заключению», - сказал Маршани в эфире НСН.
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