Число задержанных браконьеров из КНДР превысило 160 человек
Число северокорейских браконьеров, задержанных накануне российскими пограничниками в Японском море, превысило 160 человек. Причём, среди этих граждан КНДР есть пострадавшие, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.
По уточнённым данным, помимо двух шхун задержаны также 11 мотоботов. Изъяты запрещенные орудия лова и незаконно добытые морские ресурсы. Северокорейцев препроводили в Находку для последующего разбирательства.
Граждане КНДР занимались незаконным ловом районе банки Кито-Ямато.
В ходе попытки досмотра одной из шхун, браконьеры оказали сопротивление и ранили четырёх российских пограничников.
Их жизнь вне опасности, сообщает Москва 24. По факту нападения возбуждено уголовное дело
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