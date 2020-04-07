Число умерших от коронавируса в России выросло до 58

За последние сутки в России скончались ещё 11 пациентов с коронавирусом Covid-2019, сообщил оперативный штаб. Таким образом, число жертв достигло 58.

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Также зафиксирован рекордный суточный прирост числа заболевших — сразу 1154 случая, из которых 697 в Москве. Как сообщает АГН «Москва» со ссылкой на данные штаба, в столице за сутки выписаны из больниц 16 пациентов, вылечившихся от коронавируса.

По общему числу случаев заражения (7497) Россия обогнала Швецию, власти которой не вводили карантин.

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ФОТО: Роспотребнадзор
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