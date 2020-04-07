Число умерших от коронавируса в России выросло до 58
7 апреля 202011:44
За последние сутки в России скончались ещё 11 пациентов с коронавирусом Covid-2019, сообщил оперативный штаб. Таким образом, число жертв достигло 58.
Также зафиксирован рекордный суточный прирост числа заболевших — сразу 1154 случая, из которых 697 в Москве. Как сообщает АГН «Москва» со ссылкой на данные штаба, в столице за сутки выписаны из больниц 16 пациентов, вылечившихся от коронавируса.
По общему числу случаев заражения (7497) Россия обогнала Швецию, власти которой не вводили карантин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ
- Новости за ночь: Россиянам объяснили, как отличать фейки о коронавирусе