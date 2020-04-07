Число умерших от коронавируса в России выросло до 58

Также зафиксирован рекордный суточный прирост числа заболевших — сразу 1154 случая, из которых 697 в Москве. Как сообщает АГН «Москва» со ссылкой на данные штаба, в столице за сутки выписаны из больниц 16 пациентов, вылечившихся от коронавируса.

По общему числу случаев заражения (7497) Россия обогнала Швецию, власти которой не вводили карантин.

