Число скончавшихся от COVID-19 в Москве приблизилось к 2 тысячам
За минувшие сутки в Москве умерли ещё 59 пациентов с пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19, сообщили в столичном штабе по борьбе с коронавирусом. Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в столице возросло 1993 человек.
Между тем, суточный показатель прироста стал минимальным за 10 дней. Меньше летальных исходов московские медики в последний раз фиксировали 14 мая.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил высокую смертность в мае пиковыми показателями по заболеваемости в апреле. Сейчас число ежедневно выявляемых случаев заражения и госпитализаций снижается, отмечал он в пятницу, 22 мая.
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