Число скончавшихся от COVID-19 в Москве приблизилось к 2 тысячам

Между тем, суточный показатель прироста стал минимальным за 10 дней. Меньше летальных исходов московские медики в последний раз фиксировали 14 мая.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил высокую смертность в мае пиковыми показателями по заболеваемости в апреле. Сейчас число ежедневно выявляемых случаев заражения и госпитализаций снижается, отмечал он в пятницу, 22 мая.

