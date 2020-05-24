Число скончавшихся от COVID-19 в Москве приблизилось к 2 тысячам

За минувшие сутки в Москве умерли ещё 59 пациентов с пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19, сообщили в столичном штабе по борьбе с коронавирусом. Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в столице возросло 1993 человек.

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Между тем, суточный показатель прироста стал минимальным за 10 дней. Меньше летальных исходов московские медики в последний раз фиксировали 14 мая.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил высокую смертность в мае пиковыми показателями по заболеваемости в апреле. Сейчас число ежедневно выявляемых случаев заражения и госпитализаций снижается, отмечал он в пятницу, 22 мая.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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