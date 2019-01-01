СМИ: По делу о разбое проходят уже 15 силовиков ФСБ
Число сотрудников силовых ведомств, которые проходят по делу о разбое, возросло до 15 человек. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. По их данным, пятеро сотрудников Федеральной службы безопасности уже арестованы судом, двое отправлены под домашний арест. Еще восемь бойцов спецподразделений «Альфа» объявлены розыск.
По данным источника агентства в ходе обысков по этому делу у обвиняемых и подозреваемых изъяты сотни миллионов рублей, отмечает «Свободная пресса».
В то же время, как заявили ТАСС в Московском гарнизонном военном суде, новых ходатайств об аресте в отношении сотрудников ФСБ по делу о разбое не поступало.
На прошлой неделе в ФСБ объявили о задержании совместно с полицией двух военнослужащих органов ФСБ, причастных к хищению денежных средств у бизнесмена. По данным РБК, были задержаны три бойца спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» ФСБ. Их имена не разглашаются.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Москве раскрыли адреса всех дорожных видеокамер
- Крупнейший в Европе океанариум загорелся в Валенсии. Видео
- СМИ: По делу о разбое проходят уже 15 силовиков ФСБ
- Банковский эксперт поспорил с Кудриным о кредитном пузыре
- Девушка упала в обморок на встрече с Путиным. Видео