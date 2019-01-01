СМИ: По делу о разбое проходят уже 15 силовиков ФСБ

Число сотрудников силовых ведомств, которые проходят по делу о разбое, возросло до 15 человек. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. По их данным, пятеро сотрудников Федеральной службы безопасности уже арестованы судом, двое отправлены под домашний арест. Еще восемь бойцов спецподразделений «Альфа» объявлены розыск.

По данным источника агентства в ходе обысков по этому делу у обвиняемых и подозреваемых изъяты сотни миллионов рублей, отмечает «Свободная пресса».