Число раненых при атаке ВСУ в Белгородской области увеличилось до трех человек

Число раненых при атаке дрона ВСУ в Белгородской области выросло до трёх При обысках у замгубернатора Ростовской области изъяли документы ХАМАС заявил о готовности к переговорам о втором этапе перемирия в Газе ВОЗ назвала ЕС субрегионом с самым высоким уровнем потребления алкоголя Путин поручил провести конкурс Интервидение в 2025 году в Москве и области