Число раненых при атаке ВСУ в Белгородской области увеличилось до трех человек
Число раненых в хуторе Церковный Белгородского района, который подвергся атаке ВСУ, увеличилось до трёх человек. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, ещё одного мужчину, получившего множественные осколочные ранения, транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода.
Гладков добавил, что дроны-камикадзе также атаковали хутор Екатериновка и село Тишанк в Волоконовском районе, село Берёзовка Борисовского района и село Козьмодемьяновка Шебекинского округа.
«Информация о последствиях уточняется», - написал он.
Ранее Гладков заявил, что в результате атаки ВСУ в хуторе Церковный Белгородского района были ранены двое мужчин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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