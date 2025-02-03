Число раненых при атаке ВСУ в Белгородской области увеличилось до трех человек

Число раненых в хуторе Церковный Белгородского района, который подвергся атаке ВСУ, увеличилось до трёх человек. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков: При ударе ВСУ по поселку Малиновка погиб один человек

По его словам, ещё одного мужчину, получившего множественные осколочные ранения, транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода.

Гладков добавил, что дроны-камикадзе также атаковали хутор Екатериновка и село Тишанк в Волоконовском районе, село Берёзовка Борисовского района и село Козьмодемьяновка Шебекинского округа.

«Информация о последствиях уточняется», - написал он.

Ранее Гладков заявил, что в результате атаки ВСУ в хуторе Церковный Белгородского района были ранены двое мужчин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
ТЕГИ:ПострадавшиеСпецоперацияВСУБелгородская область

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