Число раненных при ударе БПЛА по нефтезаводу в Рязани выросло до трех

Число пострадавших при атаке беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Рязани увеличилось до трех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. У всех раненых осколочные ранения.

Попадание дрона ВСУ произошло в среду, 13 марта, утром. В результате загорелась установка, огонь тушат пожарные.

Минобороны: ПВО сбила 58 украинских дронов в шести областях

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что нефтезавод подвергся атаке дрона. Он сообщал о двух пострадавших.

По данным экстренных служб, горят две установки для переработки нефти, площадь возгорания составляет 175 квадратных метров.

Минобороны сообщило о том, что ночью и утром среды, 13 марта, система ПВО сбила 58 дронов. Это произошло в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиРязань

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