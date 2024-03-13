Число раненных при ударе БПЛА по нефтезаводу в Рязани выросло до трех

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что нефтезавод подвергся атаке дрона. Он сообщал о двух пострадавших.

По данным экстренных служб, горят две установки для переработки нефти, площадь возгорания составляет 175 квадратных метров.

Минобороны сообщило о том, что ночью и утром среды, 13 марта, система ПВО сбила 58 дронов. Это произошло в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.



