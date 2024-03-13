Минобороны: ПВО сбила 58 украинских дронов в шести областях

Российские военные нейтрализовали более 50 беспилотников самолетного типа над шестью регионами. Об этом сообщили в Минобороны.

В Ленобласти на подлете к нефтезаводу сбили беспилотник

По данным ведомства, ночью и утром 13 марта были пресечены попытки Киева совершить террористические атаки c применением дронов по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО 58 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (11 БПЛА), Брянской (8 БПЛА), Воронежской (29 БПЛА), Курской (8 БПЛА) [областей]», — указали в министерстве.

Кроме того, по одному дрону сбили над Ленинградской и Рязанской областями, отмечает «Свободная пресса».

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что за сутки над регионом обнаружили и ликвидировали свыше 40 воздушных целей, сообщает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОРегионыБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры