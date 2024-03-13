Минобороны: ПВО сбила 58 украинских дронов в шести областях
Российские военные нейтрализовали более 50 беспилотников самолетного типа над шестью регионами. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, ночью и утром 13 марта были пресечены попытки Киева совершить террористические атаки c применением дронов по объектам в РФ.
«Дежурными средствами ПВО 58 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (11 БПЛА), Брянской (8 БПЛА), Воронежской (29 БПЛА), Курской (8 БПЛА) [областей]», — указали в министерстве.
Кроме того, по одному дрону сбили над Ленинградской и Рязанской областями, отмечает «Свободная пресса».
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что за сутки над регионом обнаружили и ликвидировали свыше 40 воздушных целей, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru