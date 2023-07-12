Число пропавших людей после прошедших ливней на Кубани выросло до четырех
Количество пропавших людей после ливней в Туапсинском районе выросло до четырех, сообщили НСН в МЧС.
Накануне из-за сильных ливней в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в Telegram-канале.
Также в Туапсинском районе Краснодарского края перекрыли движение в нескольких местах на трассе А-147 Джубга - Сочи.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью НСН сообщал, что мощные ливни в Сочи закончатся в среду, 12 июля. По его словам, нет ничего удивительного в том, что в Имеретинской низменности (Адлерский район - ред. НСН) ранее случились подтопления, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru