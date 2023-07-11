В Сочи продлили штормовое предупреждение

Власти Сочи продлили штормовое предупреждение до конца среды, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города-курорта.

Смерчи появились над морем в Туапсинском районе Краснодарского края

Местных жителей и отдыхающих предупредили о вероятности сильных ливней с грозами и градом. Возможны резкие подъемы уровня воды в реках, возрастает риск схода селевых потоков.

Спасатели не допускают отдыхающих к воде. Также закрыты зоны пикников у рек.

В Лазаревском районе Сочи во вторник выпал град размером с куриное яйцо. Пострадавших нет. Повреждены кровли частных домов и несколько автомобилей, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/opershtab23
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