В Сочи продлили штормовое предупреждение

Местных жителей и отдыхающих предупредили о вероятности сильных ливней с грозами и градом. Возможны резкие подъемы уровня воды в реках, возрастает риск схода селевых потоков.

Спасатели не допускают отдыхающих к воде. Также закрыты зоны пикников у рек.

В Лазаревском районе Сочи во вторник выпал град размером с куриное яйцо. Пострадавших нет. Повреждены кровли частных домов и несколько автомобилей, сообщает «Радиоточка НСН».

