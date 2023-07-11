В Сочи продлили штормовое предупреждение
11 июля 202323:23
Власти Сочи продлили штормовое предупреждение до конца среды, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города-курорта.
Местных жителей и отдыхающих предупредили о вероятности сильных ливней с грозами и градом. Возможны резкие подъемы уровня воды в реках, возрастает риск схода селевых потоков.
Спасатели не допускают отдыхающих к воде. Также закрыты зоны пикников у рек.
В Лазаревском районе Сочи во вторник выпал град размером с куриное яйцо. Пострадавших нет. Повреждены кровли частных домов и несколько автомобилей, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru