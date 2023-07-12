Режим ЧС ввели в четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани

Он отметил, что есть подтопленные дома. По словам Бойко, проводится эвакуация населения в пункты временного размещения.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью НСН сообщал, что мощные ливни в Сочи закончатся в среду, 12 июля. По его словам, нет ничего удивительного в том, что в Имеретинской низменности (Адлерский район - ред. НСН) ранее случились подтопления, сообщает «Радиоточка НСН».

