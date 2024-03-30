ГУ МЧС Подмосковья: Число пострадавших в теракте в «Крокусе» выросло до 551

Главное управление МЧС РФ по Московской области обновило данные о пострадавших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Красногорска 22 марта - их количество выросло до 551.

После концерта «Пикника» собрано около 15 миллионов рублей в поддержку пострадавших в «Крокусе»

«По состоянию на 06:00 30 марта 2024 года в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей)», - отмечается в официальном сообщении.

Также в сводке приводится цифра погибших - их 144 человека, включая пятерых детей.

Ранее сообщалось о 282 пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», накануне стало известно, что в больнице умер один из них. Мужчина был в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва
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