Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 125
Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово увеличилось до 125. Ранее было известно о 119 пострадавших и одном погибшем в результате аварии. Об этом сообщил врио губернатора Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк.
По его словам, в больницах остается 21 человек. 101 человек, в том числе 10 детей, отправлены на амбулаторное лечение. Еще трое находятся на обследовании, решается вопрос об их госпитализации.
ДТП произошло утром в четверг, 6 июня, на Логовом шоссе в Кемерово. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Причины аварии следствие не называет.
По одной из версий, к аварии привел отказ тормозов одного из трамваев, который разогнался и на Кузнецком мосту врезался во впереди идущий вагон. Столкновение привело к тому, что двое пассажиров вылетели из трамвая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru