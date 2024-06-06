Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 125

По его словам, в больницах остается 21 человек. 101 человек, в том числе 10 детей, отправлены на амбулаторное лечение. Еще трое находятся на обследовании, решается вопрос об их госпитализации.

ДТП произошло утром в четверг, 6 июня, на Логовом шоссе в Кемерово. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Причины аварии следствие не называет.

По одной из версий, к аварии привел отказ тормозов одного из трамваев, который разогнался и на Кузнецком мосту врезался во впереди идущий вагон. Столкновение привело к тому, что двое пассажиров вылетели из трамвая.



