«Пыталась предотвратить аварию»: В Кемерове после ДТП похвалили девушку-водителя трамвая

Утром 6 июня в Кемерове столкнулись два трамвая, по последним данным, один человек погиб, еще 90 пострадали.

Как отметил Гончаренко, водитель трамвайного вагона №2011 работает в КЭТК с октября прошлого года и зарекомендовала себя «как ответственный дисциплинированный водитель».

«Надо отметить личное мужество этой девушки: она находилась в кабине, прекрасно видела ситуацию и понимала, что своей кабиной прежде всего врежется в трамвайный вагон, который находится впереди. У нее есть дверь в перегородке, она могла бы проявить малодушие и сбежать оттуда в салон», — отметил глава пресс-службы, добавив, что водитель до последнего управляла вагоном, пытаясь предотвратить ДТП.

