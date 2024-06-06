«Пыталась предотвратить аварию»: В Кемерове после ДТП похвалили девушку-водителя трамвая
Водитель потерявшего управление трамвая в Кемерове, 23-летняя Александра, проявила личное мужество во время аварии с транспортным средством. Об этом рассказал начальник пресс-службы Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) Максим Гончаренко в беседе с «Газетой.Ru».
Утром 6 июня в Кемерове столкнулись два трамвая, по последним данным, один человек погиб, еще 90 пострадали.
Как отметил Гончаренко, водитель трамвайного вагона №2011 работает в КЭТК с октября прошлого года и зарекомендовала себя «как ответственный дисциплинированный водитель».
«Надо отметить личное мужество этой девушки: она находилась в кабине, прекрасно видела ситуацию и понимала, что своей кабиной прежде всего врежется в трамвайный вагон, который находится впереди. У нее есть дверь в перегородке, она могла бы проявить малодушие и сбежать оттуда в салон», — отметил глава пресс-службы, добавив, что водитель до последнего управляла вагоном, пытаясь предотвратить ДТП.
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